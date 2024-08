Matheus Martins vestiu a camisa 37 do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Matheus Martins vestiu a camisa 37 do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 01/08/2024 16:01

O Botafogo apresentou Matheus Martins na tarde desta quinta-feira (1). Contratado junto à Udinese, onde não jogou, o jovem atacante de 21 anos apostou no projeto que a SAF alvinegra para retornar ao Brasil etanto por chegar numa equipe que precisa de uma conquista e briga por títulos na Libertadores, no Brasileirão e na Copa do Brasil, quanto da missão de suprir a ausência de Júnior Santos, que ficará fora por três meses

"Com 18 ou 19 anos eu estava jogando no profissional no Fluminense. Logo após a saída do Luiz Henrique, consegui dar conta do recado. Em 2022, terminamos em terceiro no Brasileiro e chegamos à semifinal da Copa do Brasil. Espero fazer meu papel, com muita personalidade. Junior Santos é um grande jogador e, se tiver que suprir a lesão dele, aonde o Artur Jorge achar que tenho de jogar eu estou à disposição", avisou.

Primeiras palavras de Matheus Martins como jogador alvinegro



— Botafogo F.R. (@Botafogo) August 1, 2024

O atacante ainda revelou a conversa que teve com o técnico português sobre como será aproveitado em campo: "Ele disse que conta comigo tanto na ponta-esquerda quanto por dentro, onde o Junior Santos estava jogando. Faço essas duas funções. Agora é só trabalhar e estar pronto".



acredita ter condições físicas para estar em campo contra o Atlético-GO, no sábado (3) fora de casa.

Matheus Martins foi regularizado pelo Botafogo na quarta-feira (31) e já tem condições de estrear. Apesar de não atuar desde maio, quando fez a última partida pelo Watford, o jovem jogador

"Estava em pré-temporada na Itália há duas ou três semanas. Espero estar à disposição do Artur Jorge o mais rapidamente possível. Sou jovem também e não vai ser problema também. Vai depender dele, se achar que estou apto", afirmou a nova contratação.



Ele ainda se vê em uma condição tática superior à da época em que atuou no Brasil, pelo Fluminense.

"Acho que mudou um pouquinho a mentalidade. Questão de marcação e estar melhor posicionado em campo, não só atacando e podendo ajudar defensivamente também. Volto com mais experiência e espero dar conta do recado".

Outras respostas de Matheus Martins



Conversa com Luiz Henrique

"Ele me mandou mensagem, disse que o Botafogo é uma família. Pelo que já vi, é todo mundo unido no CT e todo mundo está focado em um único objetivo de levar o Botafogo aos títulos que o clube tanto busca. Acho que nesse ano, com o trabalho que o clube vem fazendo, com certeza vamos buscar grandes coisas".

Volta ao Brasil ainda jovem

"Conversei com a minha família, com meus pais. Aqui no Botafogo estaria feliz, perto da minha família e brigando por títulos. Quero brigar no topo, assim como o Botafogo está. Esse projeto de estar sempre no topo e de buscar a seleção brasileira, sou muito jovem. Volto com mais experiência e espero dar conta do recado".