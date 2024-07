Matheus Martins assinou vínculo com o Botafogo até o fim de 2028 - Vítor Silva / Botafogo

Matheus Martins assinou vínculo com o Botafogo até o fim de 2028Vítor Silva / Botafogo

Publicado 31/07/2024 17:23

Rio - Recém-contratado pelo Botafogo , o atacante Matheus Martins teve o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta quarta-feira (31) e já pode entrar em campo pelo Alvinegro. Ele foi comprado junto à Udinese (ITA) por 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 60 milhões) e assinou vínculo até o fim de 2028 com o clube carioca.

O novo camisa 37 do Glorioso estará à disposição do técnico Artur Jorge para enfrentar o Atlético-GO, no próximo sábado (3), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Goiânia.

No entanto, não está liberado para o duelo de volta das oitavas da Copa do Brasil, com o Bahia, por ter sido regularizado após a partida de ida

Matheus Martins é o quarto reforço do Botafogo para a sequência da temporada. Antes, acertou com o volante Allan, o meio-campista Thiago Almada e o atacante Igor Jesus. O Botafogo ainda busca um zagueiro e um lateral-direito nesta janela de transferências.



Formado na base do Fluminense, o atacante se transferiu para a Udinese no fim de 2022, mas não chegou a jogar pelo clube italiano. Então, foi emprestado ao Watford, da Inglaterra, onde atuou nos últimos dois anos.