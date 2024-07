Matheus Martins e Luiz Henrique se reencontram no Botafogo - Divulgação / Botafogo

Matheus Martins e Luiz Henrique se reencontram no BotafogoDivulgação / Botafogo

Publicado 31/07/2024 15:28

Matheus Martins realizou trabalho físico na academia e passou por avaliações médicas nesta quarta-feira (31), um dia após o botafogo anunciar a contratação . Ao se apresentar no CT Espaço Lonier, o jovem atacante de 21 anos também teve contato com os novos companheiros e, com quem jogou na base do Fluminense.