Lance do jogo entre Botafogo e Bahia - Vítor Silva/Botafogo

Lance do jogo entre Botafogo e BahiaVítor Silva/Botafogo

Publicado 30/07/2024 23:27

Rio - O Botafogo empatou com o Bahia em 1 a 1 no Estádio Nilton Santos, na noite desta terça-feira (30), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe do técnico Artur Jorge iniciou a partida com um ritmo forte e abriu o placar logo aos oito minutos, com Carlos Alberto. Após o gol, porém, o Esquadrão acordou e deixou o confronto mais equilibrado. Na reta final do primeiro tempo, Cauly deixou tudo igual no marcador.

fotogaleria

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (7), às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Um novo empate forçará a decisão por pênaltis.

Antes, porém, o time de Artur Jorge tem compromisso no Campeonato Brasileiro. O Glorioso enfrentará o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly, às 20h, no sábado (3).

O jogo

O Botafogo teve um ótimo início de primeiro tempo e ditou as ações da partida no começo. A postura foi recompensada logo cedo, aos oito minutos. Cuiabano recuperou a bola já no campo de ataque, e Savarino descolou bom passe para Damián Suárez. Livre pelo lado direito, o uruguaio cruzou na medida para Igor Jesus cabecear. Marcos Felipe espalmou, mas Carlos Alberto apareceu para pegar o rebote e mandar a bola para o fundo das redes.

A partir daí, o Glorioso viu o Bahia se soltar em campo. O jogo ficou equilibrado, e as duas equipes tiveram boas chances de gol. Na reta final, porém, o Esquadrão finalmente aproveitou os espaços que o Bota deixava na defesa e igualou o marcador.

Aos 46 minutos, Caio Alexandre tocou para Santiago Arias, livre de marcação pela direita. O lateral foi solidário e cruzou na medida para Cauly, que passou pelas costas da defesa e apareceu livre na área. O meio-campista, então, mandou de cabeça a bola ara o fundo das redes.

No segundo tempo, a partida já não teve mais o ritmo frenético da primeira etapa. O cenário foi de equilíbrio nos primeiros minutos, mas o Botafogo logo melhorou. Os cariocas já não deixavam o Bahia ter a mesma facilidade para avançar no campo e tiveram chances de balançar as redes.

De um modo geral, Glorioso foi superior no segundo tempo e pressionou até os minutos finais, mas não foi o suficiente para marcar. O Bahia, por sua vez, se segurou na defesa e só apareceu no ataque em duas bolas levantadas na área, que foram cabeceadas para fora.

Ficha técnica

Botafogo 1 x 1 Bahia



Data e hora: 30/7/2024, às 21h30

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)



Cartões amarelos: Everaldo (BAH)

Cartões vermelhos: -

Gols: Luiz Henrique (1-0) (08'/1ºT) / Cauly (1-1) (46'/1ºT)

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Damián Suárez, Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore (Allan, 30'/2ºT) e Marlon Freitas (Tchê Tchê, 30'/2ºT); Luiz Henrique, Savarino (Tiquinho Soares, 13'/1ºT), Carlos Alberto (Kauê, Intervalo) e Igor Jesus.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Victor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly (Rafael Ratão, 32'/2ºT) e Everton Ribeiro (Carlos de Pena, 32'/2ºT); Biel (Everaldo, 15'/2ºT) e Thaciano.