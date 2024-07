Luiz Henrique, do Botafogo, em ação no jogo diante do Bahia - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 30/07/2024 23:56 | Atualizado 30/07/2024 23:57

Rio - Luiz Henrique elogiou a criação do Botafogo no setor ofensivo após o empate em 1 a 1 com o Bahia , na noite desta terça-feira (30), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No ponto de vista do atacante, faltou um pouco de tranquilidade e também aperfeiçoar a batida para conseguir mais gols.

"A gente está criando bem ali no ataque, falta só um pouco de tranquilidade, um pouco de calma, aperfeiçoar um pouco a batida ali. Criamos, fizemos de tudo para tentar sair com a vitória. Não conseguimos. Está em aberto, vamos decidir lá na Bahia", disse Luiz Henrique, ao SporTV.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (7), às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Um novo empate forçará a decisão por pênaltis.

"A gente só tem que trabalhar, fazer o nosso. Nós sabemos que podemos, podemos mais. Jogo contra o Bahia é sempre difícil, os caras vem sempre para lutar, mas demos nosso máximo para sair com a vitória. Não conseguimos. Está em aberto, vamos decidir lá na Bahia. Que possamos fazer um grande jogo e sair com a vitória", concluiu.