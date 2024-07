Matheus Martins em ação pelo Watford - Divulgação/Watford

Publicado 29/07/2024 00:20 | Atualizado 29/07/2024 00:26

Rio - Na noite deste domingo, 28, Matheus Martins chegou no Rio de Janeiro para se apresentar ao Botafogo . O atacante passará por exames médicos e assinará contrato, que deve ser válido até o fim de 2028.

"O projeto que o Botafogo me apresentou vai ser muito importante para a minha carreira. Estou chegando muito motivado e muito feliz de estar aqui. Estou retornando ao futebol brasileiro. Espero ajudar o Botafogo a conquistar grandes coisas esse ano e buscar os títulos, que é o que a gente tanto almeja", disse Matheus Martins, à BTB Sports.

O Glorioso pagará 10 milhões de euros (quase R$ 61,5 milhões na cotação atual) à Udinese por 90% dos direitos econômicos, mais 2 milhões de euros (R$ 12,3 milhões) em bônus por metas. O Botafogo corre contra o tempo para tê-lo à disposição no jogo contra o Bahia, às 21h30 desta terça-feira, válido pela Copa do Brasil.

"Artur Jorge somente me desejou boa sorte. Falou que conta comigo o mais rapidamente possível. Espero estar treinando já com o grupo e estar à disposição dele", revelou o atacante.

Matheus Martins será o quarto reforço do Botafogo para o segundo semestre. O Alvinegro já anunciou as contratações do volante Allan, do meia Thiago Almada e do atacante Igor Jesus.

Formado na base do Fluminense, o jovem se transferiu para a Udinese no fim de 2022. Ele foi emprestado ao Watford, da Inglaterra, onde atuou nos últimos dois anos.