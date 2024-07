Mohamed El Arouch em ação pelo Lyon - Divulgação/Instagram @m.elarouch

Publicado 28/07/2024 17:36 | Atualizado 28/07/2024 17:37

Rio - O Botafogo acertou a contratação do meio-campista Mohamed El Arouch, de apenas 20 anos, do Lyon (FRA). A informação foi dada primeiro pelo jornal francês "L'Équipe".

O jogador se profissionalizou no clube de França e, agora, faz parte do intercâmbio da rede multi-clubes da Eagle Football, de John Textor, acionista majoritária do Botafogo e do Lyon.

Na temporada passada, El Arouch sofreu com lesões e disputou apenas uma partida pelo time principal do Lyon. A ideia, portanto, é de que o francês ganhe minutos no Botafogo.

Ele, que já foi convocado para a seleção de base de França, terá a primeira experiência em um clube de fora do país. Polivalente, El Arouch também pode jogar pelo lado esquerdo e como segundo volante.