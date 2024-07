Tiquinho, do Botafogo, em ação contra o Cruzeiro - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 27/07/2024 23:26 | Atualizado 28/07/2024 08:22

Rio - Na noite deste sábado, 27, o Botafogo perdeu para o Cruzeiro por 3 a 0 no Estádio Nilton Santos, em jogo da 20ª rodada do Brasileirão. O Glorioso teve um começou ruim de partida e viu o adversário abrir o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. A equipe de Artur Jorge até acordou após ficar atrás no placar, mas a Raposa aproveitou um contra-ataque aos 37 e ampliou a vantagem com Lautaro Díaz. Na etapa complementar, Barreal anotou um golaço para dar números finais ao confronto.

O Alvinegro segue com 40 pontos e dorme na ponta da tabela, mas pode perder a liderança para o Flamengo. O Rubro-Negro tem 37 pontos e ultrapassa o Bota caso vença o Atlético-GO, neste domingo, às 16h.

Agora, o Botafogo volta as atenções para a Copa do Brasil. A equipe de Artur enfrentará o Bahia na terça-feira, a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final.

O próximo compromisso no Brasileirão será contra o Atlético-GO. Os dois times medirão forças no sábado, às 20h, no Estádio Antônio Accioly. Esta partida é válida pela 21ª rodada do campeonato.

O jogo

O Botafogo iniciou o primeiro tempo desorganizado defensivamente e dava espaço para o Cruzeiro, que dominava as ações da partida. A Raposa, então, aproveitou o cenário favorável parar abrir o marcador aos 13 minutos. Com uma bela jogada que se iniciou no campo de defesa, o time mineiro furou a linha alta de marcação e, de pé em pé, chegou até a área alvinegra, onde estava William. O lateral-direito finalizou duas vezes e contou com um desvio de Lucas Halter para marcar.

A equipe de Artur Jorge acordou com o gol e finalmente conseguiu chegar ao ataque. Assim, teve duas chances boas chances de empatar com Igor Jesus: na primeira, o atacante mandou para fora; na segunda, Cássio fez grande defesa.

Entretanto, aos 37 minutos, o Cruzeiro explorou mais uma vez a transição rápida e jogou água no chopp do Glorioso. Após um escanteio do Botafogo, o time mineiro fez o corte e puxou contra-ataque. Matheus Pereira recebeu boa bola pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro. A zaga fez o corte, mas o próprio camisa 10 pegou o rebote e conseguiu o passe para Lautaro Díaz, que finalizou para estufar as redes.

O 2 a 0 no placar foi um banho de água fria. O Botafogo ainda conseguiu manter a cabeça no lugar e criar boas chances de gol, mas parou no brilho do goleiro Cássio, que estava em noite inspirada.

No intervalo, Artur Jorge promoveu as entradas de Hugo, Allan e Luiz Henrique nas vagas de Marçal, Lucas Halter e Romero. A ideia era deixar o time mais ofensivo, mas o Bota criou pouco no segundo tempo.

Para completar, seguia errando na saída de bola, o que custou caro. Após um vacilo alvinegro, o Cruzeiro retomou a posse já no campo de ataque. Matheus Pereira recebeu livre pelo lado direito e cruzou na medida para Barreal, que finalizou bonito, sem chances de defesa para John.

Ficha técnica

Botafogo 0 x 3 Cruzeiro



Data e hora: 27/7/2024, às 21h30

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)



Cartões amarelos: Marçal e Allan (BOT) / William, Matheus Henrique, Cássio e Marlon (CRU)

Cartões vermelhos: -

Gols: William (0-1) (13'/1ºT) / Lautaro (0-2) (37'/1ºT) / Barreal (0-3) (32'/2ºT)

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Seabra)

Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Matheus Henrique (Lucas Silva, 16'/2ºT), Lucas Romero e Matheus Pereira; Barreal (Ramiro, 41'/2ºT), Lautaro e Kaio Jorge (Arthur, 16'/2ºT).

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Damián Suárez (Kauê, 33'/2ºT), Lucas Halter (Allan, Intervalo), Bastos e Marçal (Hugo, Intervalo); Danilo Barbosa, Tchê Tchê, Romero (Luiz Henrique, Intervalo) e Savarino; Tiquinho Soares e Igor Jesus.