Sob o comando de Artur Jorge, Botafogo tentará melhorar retrospecto diante do Cabuloso no Rio de Janeiro - Vítor Silva / Botafogo

Sob o comando de Artur Jorge, Botafogo tentará melhorar retrospecto diante do Cabuloso no Rio de JaneiroVítor Silva / Botafogo

Publicado 26/07/2024 18:37

Rio - O Botafogo enfrenta o Cruzeiro, neste sábado (27), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para manter a liderança da competição sem depender de outros resultados, o Glorioso precisará melhorar seu retrospecto como mandante diante do Cabuloso. Já são mais de dez anos sem superar o clube mineiro no Rio de Janeiro.

Leia mais: Botafogo supera impasse e aguarda assinatura de Matheus Martins

A última vitória do Botafogo sobre o Cruzeiro em casa foi em 2013, por 2 a 1. Na ocasião, o uruguaio Nicolás Lodeiro marcou os gols alvinegros na partida e Anselmo Ramon descontou para a Raposa.

Após esse embate, as equipes se enfrentaram em outras oito oportunidades. No total, foram cinco empates e três vitórias do clube de Minas Gerais.

Botafogo e Cruzeiro entram em campo neste sábado (27), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em duelo válido pela primeira rodada do segundo turno do Brasileirão. O Glorioso é o líder da competição, com 40 pontos, e, o Cabuloso, o 5º colocado, com 32.

Confira os jogos entre os clubes desde a última vitória do Botafogo

. Botafogo 0x0 Cruzeiro - 03/12/2023 (Série A)

. Botafogo 3x3 Cruzeiro - 10/07/2021 (Série B)

. Botafogo 0x2 Cruzeiro - 31/10/2019 (Série A)

. Botafogo 1x1 Cruzeiro - 05/09/2018 (Série A)

. Botafogo 2x2 Cruzeiro - 03/12/2017 (Série A)

. Botafogo 2x5 Cruzeiro - 01/09/2016 (Copa do Brasil)

. Botafogo 0x1 Cruzeiro - 01/06/2016 (Série A)

. Botafogo 1x1 Cruzeiro - 02/08/2014 (Série A)

. Botafogo 2x1 Cruzeiro - 01/06/2013 (Série A)