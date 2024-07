Diego Hernández em ação pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/07/2024 16:52

Rio - O Botafogo acertou o empréstimo do meia-atacante uruguaio Diego Hernández ao León, do México. O jogador é aguardado nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato de um ano.

Diego Hernández, de 24 anos, chegou ao Botafogo em maio de 2023 custando 2,2 milhões de dólares (cerca de R$ 11 milhões na cotação da época) junto ao Montevideo Wanderers, do Uruguai, mas não conseguiu ter sequência. Ele recebeu mais oportunidades na atual temporada, com 19 jogos - sete como titular - com um gol e duas assistências, mas foi cedido após análise da SAF sobre precisar de mais minutos para desenvolver.

O León é o 14º colocado no campeonato local, mas vem de bons tempos. No último ano, o clube conquistou a Copa dos Campeões da Concacaf e disputou o Mundial de Clubes, caindo para o Urawa Reds nas quartas de final. Os mexicanos também jogarão a próxima edição.

A negociação entre as partes inclui um passo fixado na opção de compra - valores ainda não revelados.