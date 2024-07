Matheus Martins, possível reforço do Botafogo, foi revelado pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Matheus Martins, possível reforço do Botafogo, foi revelado pelo FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 26/07/2024 18:19

Rio - O Botafogo resolveu os impasses com a Udinese, da Itália, e ficou por detalhes de acertar a contratação do atacante Matheus Martins, de 21 anos, que foi revelado pelo Fluminense. A transação custará aos cofres do Glorioso a quantia de 10 milhões de euros (R$ 60 milhões), com mais 2 milhões de euros em bônus firmados em contrato, por 90% dos direitos econômicos.

Com isso, apenas a assinatura de contrato separa as partes envolvidas. Matheus Martins é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias.

Udinese e Botafogo divergiram inicialmente pelo percentual do atleta a ser repassado na negociação. Os italianos acenaram com 70% pelo mesmo valor, enquanto a SAF de John Textor contestou. Os dois últimos dias foram de conversas intensas até o desfecho positivo.

A intenção do Botafogo é correr com a assinatura, toda documentação para poder inscrever o atacante na Copa do Brasil. O Glorioso entra em ação na terça-feira (30) contra o Bahia, no Nilton Santos, pelo primeiro jogo das oitavas de final.