Júnior Santos deve desfalcar o Botafogo até o início de novembro Vítor Silva/Botafogo

Publicado 25/07/2024 21:14

Rio - Grande destaque do Botafogo na temporada, o atacante Júnior Santos, nesta quinta-feira (25), falou pela primeira vez após a confirmação de uma fratura na tíbia da perna esquerda e o procedimento cirúrgico para correção da lesão. O camisa 11 tem previsão de retorno em três meses.

A fratura aconteceu no jogo contra o Internacional, pela 18ª rodada do Brasileirão, vencido pelo Botafogo por 1 a 0, no meio-campo durante um contra-ataque em arrancada do jogador. Ele desabou no gramado, colocou a mão no tornozelo e foi substituído imediatamente, sendo retirado de maca.

"A cirurgia foi tudo bem e agora é iniciar os próximos passos com muita dedicação, como sempre foi na minha vida. Não foi fácil, mas sempre me mantive firme para superar os obstáculos. Agradeço muito a todos os profissionais que me ajudaram nesse momento, aos médicos envolvidos em todo o processo e a todos que ainda vão me ajudar na sequência do tratamento. Ao Botafogo por todo suporte e apoio de sempre. Vamos em frente, com fé em Deus e luta. Estarei na torcida e dando todo apoio no dia a dia no clube", escreveu Júnior Santos, em publicação nas redes sociais.

Júnior Santos foi o segundo desfalque importante confirmado no Botafogo somente nesta semana. Antes, o departamento médico do clube confirmou a baixa de Eduardo, que passou por cirurgia na coxa direita e pode perder até o fim da temporada.