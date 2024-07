Cuiabano marcou novamente pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 25/07/2024 13:50

Rio - Com pouco mais de dois meses de Botafogo, o lateral-esquerdo Cuiabano, de 21 anos, já conseguiu superar seus números pelo Grêmio. O jovem entrou em campo em 15 jogos, fez três gols e deu três assistências pelo Alvinegro, algo que não havia feito pelo clube gaúcho.

O atleta se profissionalizou pelo Grêmio em maio do ano passado e atuou no clube gaúcho até abril deste ano. No total, ele fez 18 partidas pelo Tricolor e anotou dois gols e uma assistência pela equipe de Porto Alegre.



No Botafogo, Cuiabano vem sendo peça importante na equipe de Artur Jorge. Alternando titularidade e reserva, o jovem mostra muita força física e qualidade ofensiva, sendo um dos elementos surpresas do Alvinegro nas partidas.



O clube carioca encerrou o primeiro turno do Brasileiro na liderança, após empate por 2 a 2 contra o São Paulo, no Morumbi. Neste sábado, o Botafogo tem confronto importante contra o Cruzeiro, que está em quinto lugar, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília).