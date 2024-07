Artur Jorge orienta o Botafogo no jogo diante do São Paulo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 25/07/2024 00:43

São Paulo - Artur Jorge analisou o empate do Botafogo com o São Paulo por 2 a 2 , nesta quarta-feira (24), pela 19ª rodada do Brasileirão. Nesse sentido, o treinador elogiou a equipe adversária e admitiu que o Glorioso teve dificuldade para ter mais controle sobre o jogo.

"Tal como prevíamos, um muito jogo difícil para nós. Num campo muito difícil, enfrentamos um rival direto, uma equipe que luta também para estar nas primeiras posições da classificação. Essa dificuldade sentimos ao longo dos 90 minutos. Tivemos momentos alguns momentos em que fomos capazes de controlar melhor o jogo do que outras. Hoje, acho que foi essa dificuldade que tivemos, capacidade para ter mais controle sobre o jogo. Até porque o jogo abre com dois pênaltis nos primeiros dez minutos, acaba por pedir para que o jogo pudesse ter mais dinâmica", disse Artur Jorge.

"Faltou-nos um pouquinho disso, mais critério com bola, acima de tudo para podermos ter aquilo que é mais próximo do nosso DNA de jogo, de sermos capazes de conseguirmos trabalhar para chegar ao gol adversário com mais critério e qualidade. Não conseguimos tanto isso. No comportamento defensivo, também tivemos (dificuldades), principalmente em zonas mais altas por isso. Mas também reconhecer que o outro lado está uma equipe com bons valores individuais e coletivamente muito forte", completou.

Com o resultado, o Botafogo soma 40 pontos e segue na liderança do Brasileirão. O Alvinegro só não pode ser considerado o campeão simbólico porque o Flamengo tem um jogo a menos e pode ultrapassar o time no critério de desempate.

"Não tenho que comparar coisa nenhuma, porque não tenho que olhar para os anos anteriores, não fazem parte do meu trajeto. Tenho que falar sobre o que é a minha estadia aqui. Se quiserem que eu faça um balanço, faço um balanço positivíssimo daquilo que é esta campanha do Botafogo até esta data, até esta primeira metade do campeonato. Naturalmente, temos ambições, mas, nesta altura, temos que pensar em nos preparar para vencer o Cruzeiro no próximo jogo, porque isto é uma caminhada longa", destacou Artur Jorge.

"Como nós vimos, jogos extremamente difíceis, jogos muito competitivos, jogos que nos obrigam uma grande entrega física e mental. Jogos onde temos que ter uma grande capacidade de superação, mas também de desempenho para estarmos na posição em que estamos. Isso se deve ao trabalho dos jogadores, que têm feito um trabalho sensacional, de grande qualidade, de grande entrega e de grande seriedade para estarmos nessa posição", prosseguiu.

A equipe de Artur Jorge volta a campo no próximo sábado, às 21h30, para enfrentar o Cruzeiro no Estádio Nilton Santos. O confronto é válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.