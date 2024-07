Comemoração dos jogadores do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 24/07/2024 20:33

Rio - O Botafogo é a primeira equipe a marcar em todas as partidas do primeiro turno na história dos pontos corridos do Brasileirão. O Glorioso alcançou o feito na noite desta quarta-feira, 24, ao balançar as redes contra o São Paulo, em jogo da 19ª rodada do campeonato.

Os artilheiros do Glorioso até aqui no Brasileirão são Tiquinho Soares e Savarino, ambos com quatro gols. Além deles, também marcaram: Bastos, Luiz Henrique, Cuiabano, Danilo Barbosa e Júnior Santos (3); Mateo Ponte e Eduardo (2); Jeffinho, Kauê, Lucas Halter e Jacob Montes (1).

Agenda

Depois do jogo contra o Tricolor Paulista, a equipe do técnico Artur Jorge volta a campo no próximo sábado, às 21h30, para enfrentar o Cruzeiro no Estádio Nilton Santos. Esta partida é válida pela 20ª rodada do Brasileirão, a primeira do segundo turno.