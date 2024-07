Carlos Alberto deve receber oportunidades no Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 23/07/2024 22:02

Rio - Com os desfalques confirmados, o Botafogo ganhou uma nova cara para o duelo desta quarta-feira (24), com o São Paulo, às 19h30 (de Brasília), pela 19ª rodada, a última do primeiro turno do Brasileirão, no Morumbis. O atacante Carlos Alberto, que retornou de empréstimo recentemente, será opção para o técnico português Artur Jorge.

Carlos Alberto defendeu o RWD Molenbeek, clube de John Textor na Bélgica, no primeiro semestre de 2024. Em sua passagem pelo futebol europeu, marcou três gols e deu duas assistências em 16 jogos - mesmo se destacando, não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe.

O atacante, de 22 anos, treinava no CT Lonier com outros atletas na mesma situação, como Matías Segovia e Gustavo Sauer. Ele agradou Artur Jorge, que o incorporou ao grupo principal para a sequência da temporada.