Pedro Martins deixou o Vasco no dia 20 de junhoDivulgação/Vasco

Publicado 23/07/2024 19:58

a contratação de Pedro Martins como Diretor de Futebol. O dirigente chega ao Glorioso pouco mais de um mês após deixar o Vasco e iniciará seus trabalhos na próxima segunda-feira (29). Rio - O Botafogo anunciou, na noite desta terça-feira (23),O dirigente chega ao Gloriosoe iniciará seus trabalhos na próxima segunda-feira (29).

“É um prazer enorme fazer parte de um clube da grandeza do Botafogo. Tenho acompanhado a evolução da gestão na era SAF e terei a oportunidade de colaborar com esse crescimento. Chego muito animado com o desafio e agradeço ao John Textor, Thairo Arruda e Alessandro Brito pela confiança. Sou mais um “escolhido”. Garanto muita dedicação para ajudar o Glorioso a conquistar os objetivos esportivos”, declarou Pedro Martins.

Pedro Martins é formado em administração e possui MBA na Universidade de Liverpool, na Inglaterra. No futebol, se destacou como diretor do Cruzeiro e da Ferroviária e como Gestor do Departamento de Informação no Athletico-PR, entre 2013 e 2017. Além disso, também foi vice-presidente da Federação Paulista de Futebol.

Chegou ao Vasco no fim de abril, contratado pela 777 Partners. Porém, com a saída da empresa norte-americana do controle da SAF, não conseguiu falar a mesma língua da diretoria de Pedrinho e decidiu deixar o clube após a demissão do técnico Álvaro Pacheco, contratado por ele e que foi desligado após quatro jogos.