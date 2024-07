Eduardo pode não atuar mais pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 23/07/2024 10:03

Rio - O Botafogo sofreu uma importante baixa na temporada de 2024. O meia Eduardo, de 34 anos, realizou uma operação na região da coxa direita, na noite da última segunda-feira, e tem cinco meses como prazo de recuperação. Com isso, o jogador pode não atuar mais neste ano.

Eduardo se lesionou ao cobrar um pênalti no triunfo do Botafogo sobre o Vitória, no último dia 11, em Salvador. Com contrato até o fim de 2024, o meia pode, inclusive, não jogar mais pelo clube carioca.



"O atleta Eduardo realizou na noite de segunda-feira (22/07) uma cirurgia no reto femoral direito. O procedimento foi concluído sem intercorrências. Eduardo agora inicia a recuperação, com prazo de retorno aos treinamentos em até 20 semanas", disse a nota divulgada pelo Botafogo.



Com passagem pelo Fluminense, mas com carreira desenvolvida quase que inteiramente fora do Brasil no futebol árabe e português, Eduardo chegou ao Botafogo em 2021. No total, o meia entrou em campo em 89 jogos, fez 23 gols e deu 12 assistências pelo clube carioca.