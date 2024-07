Jeffinho em ação pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Jeffinho em ação pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 23/07/2024 16:27

fratura na tíbia de Júnior Santos, o clube informou que o atacante Jeffinho está internado para tratar, de forma venosa, uma infecção. A previsão é que ele receba alta em 10 dias. Rio - A terça-feira (23) foi de notícias ruins para o Botafogo. Horas após confirmar a, o clube informou que. A previsão é que ele receba alta em 10 dias.

"O atleta Jeffinho se encontra internado em ambiente hospitalar para tratamento venoso de infecção e tem alta prevista para dez dias, momento em que retornara à rotina no CT Lonier", informou o Glorioso.

Jeffinho não entra em campo desde maio, quando sofreu uma lesão na coxa direita. O problema do atacante aconteceu no jogo contra o Universitario, pela Libertadores.

Com os desfalques, o Botafogo terá que lutar para manter o bom momento na temporada. O Alvinegro é o atual líder do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos.