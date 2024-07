Georgios Vagiannidis está perto do Botafogo - Divulgação / Panathinaikos

Georgios Vagiannidis está perto do BotafogoDivulgação / Panathinaikos

Publicado 22/07/2024 15:45

Rio - Em busca de reforços para o sistema defensivo, o Botafogo pode estar perto de anunciar a contratação do lateral-direito Georgios Vagiannidis, de 22 anos. De acordo com informações do portal grego "Sport24", a a transferência do jogador do Panathinaikos para o Alvinegro está "99% sacramentada".

A proposta do Botafogo ao clube grego seria de 6,5 milhões de euros ( algo em torno de R$ 39,4 milhões). O atleta tem seus direitos divididos entre o clube grego e também a Inter Milão, da Itália. Ele atuou na equipe sub-20 da tricampeã europeia.



O nome foi uma indicação de Artur Jorge. Na última temporada, o Braga, time que era comandado pelo treinador do Botafogo, enfrentou o Panathinaikos nas fases preliminares da Liga dos Campeões e gostou do futebol do lateral-direito.



Além de buscar um jogador para a posição, o Botafogo também quer a chegada de um zagueiro. O nome de Moïse Bombito, da seleção do Canada, era o favorito, mas o defensor não quis atuar no futebol brasileiro.