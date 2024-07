Marlon Freitas, do Botafogo - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 21/07/2024 20:33

Rio - Vivendo grande momento na temporada, o Botafogo conseguiu superar os desfalques para vencer o Internacional por 1 a 0, no último sábado (20), no Estádio Nilton Santos. Após a partida, o volante Marlon Freitas fez questão de destacar a força do elenco alvinegro, que conseguiu sua quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro.

"Jogo muito difícil. Mas mais uma vez mostramos a força do nosso elenco. Nossa competitividade interna é muito grande, o Botafogo tem muito a ganhar com isso. Foi uma vitória importante, tem que comemorar, mas quarta-feira já tem outro jogo difícil para fecharmos o turno bem. É se preparar bem, estudar bem a equipe do São Paulo para ir lá fazer um grande jogo", disse o camisa 17 à Botafogo TV.

A partida foi especial para Marlon Freitas. Ao entrar em campo, o volante chegou a 100 jogos vestindo a camisa alvinegra.

"Fico feliz. Agradeço pela homenagem, 100 jogos com essa camisa, uma oportunidade única. O que me marcou foi tirar foto com funcionários do RH. Muitas vezes não aparecem para o externo, mas nós sabemos a importância que eles têm para o clube, que está crescendo não só dentro como fora de campo. Fico feliz, quero dizer que eles são muito importantes para nós também", declarou.

Com a vitória sobre o Inter, o Botafogo chegou a 39 pontos e se manteve isolado na liderança do Brasileirão. O Glorioso volta a campo na quarta (24), às 19h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbis.