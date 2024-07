Botafogo e Internacional mediram forças no Estádio Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Botafogo e Internacional mediram forças no Estádio Nilton SantosVítor Silva/Botafogo

Publicado 20/07/2024 20:45 | Atualizado 20/07/2024 20:46

Rio - O Botafogo venceu o Internacional por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos , na noite deste sábado (20), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz Henrique anotou o único gol do jogo. O Colorado teve a chance do empate no último lance, mas John apareceu para fazer grande defesa. Abaixo, assista aos melhores momentos:





Com o triunfo, o Alvinegro chegou aos 39 pontos e segue na liderança do Brasileirão. O time de Artur Jorge volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h30, para enfrentar o São Paulo no Morumbi. A partida é válida pela 19ª rodada do campeonato.