Artur Jorge é o técnico do BotafogoFoto: Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 20/07/2024 16:34

Rio - Artur Jorge tem contrato com o Botafogo válido até o fim de 2025, mas já projeta ficar no clube por mais tempo. O treinador, que rapidamente caiu nas graças da torcida, se identificou com o projeto e está feliz no Glorioso.

"Vejo perfeitamente ser capaz de cumprir o contrato e até prolongá-lo. Estou satisfeito com o projeto e feliz por estar aqui. Os técnicos que mais permanecem são aqueles que mais ganham (...). São contextos que podem fazer a minha continuidade por muito tempo. Me identifico muito com o projeto e com o que estou fazendo. Estou feliz e isso faz de mim uma pessoa que vê o projeto com anos pela frente. Sinto-me bem sobre como estou", disse Artur Jorge, ao "ge".

O técnico chegou ao Glorioso em abril deste ano . Os dois primeiros jogos foram com derrotas, mas não demorou para o time encaixar. Hoje, o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, e está vivo na briga pelos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores.

"Fiz questão de dizer que não estou aqui a turismo, tenho até CPF já. Estou aqui de coração cheio, de corpo e alma, e agradecido pela oportunidade e entusiasmado com o projeto do Botafogo, que é o meu projeto também", destacou o treinador.