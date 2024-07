Cuiabano volta a ficar à disposição de Artur Jorge no Botafogo - Vitor Silva/Botafogo.

Cuiabano volta a ficar à disposição de Artur Jorge no Botafogo Vitor Silva/Botafogo.

Publicado 19/07/2024 18:05

Rio - Após desfalcar o Botafogo nas últimas duas partidas, Cuiabano voltou a ficar à disposição do técnico Artur Jorge para a partida contra o Inter, no sábado (20). O lateral-esquerdo foi ausência por um incômodo na coxa direita, sendo substituído por Marçal no período.



No entanto, ainda não está confirmado se o jogador voltará ao time titular. Isso porque Artur Jorge só confirma os 11 iniciais somente horas antes das partidas. A tendência é de que o português repita boa parte do time que derrotou o Palmeiras por 1 a 0, na última quarta-feira (17)

O provável Botafogo, de acordo com o "ge", tem: John; Damián Suárez (Mateo Ponte), Bastos, Barboza e Marçal (Cuiabano); Gregore (Danilo Barbosa) e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino, Júnior Santos e Tiquinho Soares.

Líder do Brasileirão, com 36 pontos, o Glorioso não sabe o que é perder há seis rodadas. O Inter, por sua vez, terá a estreia do técnico Roger Machado para mudar a situação do time, que está em 13º, com 19 pontos. São quatro jogos sem vitória para os gaúchos.



A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 18ª rodada do Brasileirão.