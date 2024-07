Joaquim é um dos principais nomes da defesa do Santos - Raul Baretta / Santos

Joaquim é um dos principais nomes da defesa do SantosRaul Baretta / Santos

Publicado 19/07/2024 09:27

Rio - A negociação do Botafogo para ter o zagueiro Joaquim, do Santos, estagnou. Os dois clubes divergem em relação a valores, já que o Peixe deseja receber 8 milhões de euros (cerca de R$ 49 milhões), valor considerado alto pelo Glorioso. Apesar do acordo ter ficado mais difícil, as conversas não foram encerradas. A informação foi dada inicialmente pelo "ge".

Nos últimos dias, o Botafogo aguardava para saber a situação médica de Joaquim, que recentemente sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Ele já está recuperado, apesar de não ter sido relacionado para os últimos jogos do Santos.

Além do Alvinegro, o Bahia também tem interesse em Joaquim, mas o desejo do defensor é atuar no futebol carioca. Além de um zagueiro, o clube carioca também quer contratar um lateral-direito para encerrar a janela de transferências.

Na atual temporada, Joaquim fez 27 jogos pelo Santos e marcou três gols. Ele está no clube santista desde 2023.