Marlon Freitas é peça importante na equipe de Artur Jorge - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 19/07/2024 17:57 | Atualizado 19/07/2024 18:00

Rio - O Botafogo homenageou Marlon Freitas, que recentemente completou 100 jogos com a camisa do time. O Head Scout do Alvinegro, Alessandro Brito, entregou uma placa comemorativa ao volante no setor corporativo do Glorioso, no Estádio Nilton Santos. O atleta agradeceu o carinho e foi aplaudido por todos.

"Obrigado a todo mundo pelo carinho, pelo respeito. Uma marca muito importante para mim, mas como eu sempre falo: a maratona continua. Tenho certeza que vai ser um ano abençoado para todos nós. Obrigado de coração", disse Marlon.

Parabéns, Marlon Freitas !



Valorizando a integração e o trabalho em equipe dentro da SAF Botafogo, o meio-campista recebeu do Head Scout Alessandro Brito a placa pelos jogos com a #GloriosaCamisa. A homenagem aconteceu no setor corporativo, que fica no Nilton Santos,… pic.twitter.com/3Fs9dfxkca — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 19, 2024

Ele alcançou a marca no triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória , na quinta-feira passada, no Barradão. O jogador foi titular da equipe e permaneceu em campo até os 37 minutos do segundo tempo, quando foi substituído.

Marlon chegou ao Botafogo em 2023, depois da passagem pelo Atlético-GO. Com boas atuações, assumiu a titularidade durante o Brasileirão, mas encerrou aquele ano em baixa em meio à derrocada do time no Brasileirão.