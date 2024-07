Comemoração de Savarino, do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Comemoração de Savarino, do Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Publicado 11/07/2024 23:34 | Atualizado 12/07/2024 01:22

Salvador - Na noite desta quinta-feira (11), o Botafogo bateu o Vitória por 1 a 0 no Barradão, em jogo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eduardo chegou a desperdiçar um pênalti, mas Savarino apareceu minutos depois para marcar e selar o triunfo alvinegro. Com o resultado e a derrota do Flamengo mais cedo , o Glorioso chegou aos 33 pontos e assumiu a liderança da competição.

Agora, a equipe do técnico Artur Jorge vira a chave para a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Palmeiras no Estádio Nilton Santos.

O jogo

O Botafogo levou um susto logo nos primeiros minutos de partida depois de uma bola levantada. John não conseguiu fazer o corte, e Alerrandro empurrou a bola para o fundo das redes. A arbitragem, todavia, já havia confirmado falta em cima do goleiro alvinegro.

Passado esse momento, o Glorioso melhorou e criou boas chances, com Júnior Santos e Alexander Barboza, mas a bola não entrou. O jogo ficou morno depois, porém, mais perto da reta final do primeiro tempo, o Vitória pressionou o Botafogo sobretudo com bolas levantadas na área.

Na etapa complementar, o jogo mudou. As duas equipes voltaram ligadas e criaram boas chances de gol com menos de dez minutos. A principal foi do Botafogo, que teve um pênalti a favor. Eduardo, porém, isolou, se machucou e precisou ser substituído.

A sequência de fatos foi um verdadeiro banho de água fria, mas o Botafogo não se importou e abriu o placar no Barradão aos 17 minutos. O Vitória errou na saída de bola, Tchê Tchê retomou a posse já no campo de ataque. O volante avançou e finalizou. Lucas Arcanjo espalmou, e Savarino apareceu para pegar o rebote e balançar as redes do Leão.



Depois do gol, o Botafogo seguiu melhor e teve o controle de boa parte do segundo tempo. O Vitória trouxe perigo na reta final de partida com dois lances: no primeiro, John fez uma grande defesa; na segunda, Jean Mota finalizou, a bola explodiu nas costas de Damián Suárez e explodiu no travessão.

Ficha técnica

Vitória x Botafogo



Data e hora: 11/7/2024, às 21h30

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA/SC)



Cartões amarelos: Muriel e Janderson (VIT) / Eduardo, Gregore e Diego Hernández (BOT)

Cartões vermelhos: -

Gols: Savarino (0-1) (17'/2ºT)

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Willean Leapo, Wagner Leonardo e PK (Janderson); Luan Santos (Zé Hugo), Léo Naldi e Willian Oliveira (Jean Mota); Matheusinho, Lucas Esteves e Alerrandro (Everaldo).

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Mateo Ponte (Damian Suárez), Lucas Halter, Alexander Barboza e Marçal; Gregore, Marlon Freitas (Diego Hernández) e Eduardo (Tchê Tchê); Luiz Henrique (Romero), Savarino e Júnior Santos.