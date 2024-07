Artur Jorge é o técnico do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Artur Jorge é o técnico do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 12/07/2024 01:15 | Atualizado 12/07/2024 01:17

"É mais um adversário, mais um rival que teremos pela frente nesta altura, tendo em conta aquilo que é a classificação. Seguramente é um jogo grande da rodada. Olhando para nós da mesma forma que fizemos esta preparação para vir e vencer o Vitória, vamos fazer de uma forma muito segura, muito capaz", pontuou o técnico Artur Jorge.

"Isso para podermos perceber de que forma somos capazes de contrariar esse Palmeiras, que é uma equipe muito boa. Coletivamente e individualmente, mas tendo em conta aquilo que tem sido o desempenho e a performance deste Botafogo. Seguramente não haverá ninguém que fique contente ou satisfeito de enfrentar essa equipe também", completou.

A partida, aliás, pode marcar as estreias de Allan e Igor Jesus com a camisa do Botafogo. A janela abriu na última quarta (10), e o atacante já teve o nome publicado no BID. O do volante deve aparecer em breve.

"Estamos tentando fazer a integração de forma progressiva. Dois jogadores que têm treinado muitíssimo bem, muito bem integrados, foram muito bem acolhidos. São jogadores que parecem que estão aqui há mais tempo. Abre boas perspectivas de poder contar com eles já no próximo desafio", disse o treinador.

Artur Jorge também atualizou as situações de Luiz Henrique e Eduardo. O atacante sentiu dores e foi substituído ainda no primeiro tempo. Já o meio-campista sentiu a coxa direita logo após desperdiçar um pênalti e não teve condições de permanecer em campo.

"O Carlos Eduardo mais preocupante, tendo em conta aquilo que é o momento e a forma como se lesionou. O Luiz (Henrique) não parece nada preocupante, porque foi uma questão também de gestão, face algum desconforto que estava a ter. Para não arriscar e não comprometer sua continuidade, optamos por retirá-lo do jogo", contou o treinador.

Agenda

A equipe do técnico Artur Jorge volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Palmeiras no Estádio Nilton Santos. O jogo é válido pela 17ª rodada da competição.