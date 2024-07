Gregore tem sido um dos destaques do Botafogo nos últimos jogos - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 12/07/2024 10:41

Rio - A disputa pela vaga de volante no time titular do Botafogo promete ser acirrada. Em meio a chegada de Allan, Gregore tem se destacado e foi um dos melhores em campo no triunfo sobre o Vitória por 1 a 0 , nesta quinta-feira (11), em Salvador, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Além de Gregore e do recém-contratado Allan, o Botafogo ainda conta com Marlon Freitas, Danilo e Tchê Tchê como opções de volantes. Na disputa pelo título do Brasileirão e ainda vivo na Libertadores e Copa do Brasil, o técnico Artur Jorge terá que rodar o elenco e ter tantas opções é fundamental.

Gregore vive grande fase. O jogador, de 30 anos, atuou em 14 das 16 rodadas, sendo titular em nove. Ele se destaca belo bom percentual em passes e pela forte marcação. Contra o Vitória, por exemplo, acertou 91% dos passes, venceu 14 de 23 duelos defensivos e teve sete desarmes.

Além disso, Gregore também tem começado a se destacar ofensivamente. Na vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 0, ele teve a sua primeira participação direta em gol pelo Botafogo após dar assistência para Savarino. Já contra o Vitória, sofreu o pênalti não convertido por Eduardo.

Gregore foi comprado em janeiro deste ano por cerca de R$ 13,4 milhões junto ao Inter Miami, dos Estados Unidos. O volante, que também se destacou no Bahia por três temporadas entre 2019 e 2021, tem contrato até o fim de 2026 com o Botafogo. Ele soma 28 jogos e uma assistência na temporada de 2024.