Gregore foi um dos destaques do Botafogo no triunfo sobre o Vitória - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 12/07/2024 14:59

Salvador - A CBF divulgou nesta sexta-feira (12) o aúdio do VAR no pênalti sofrido por Gregore, no triunfo do Botafogo sobre o Vitória, por 1 a 0, no Barradão , na última quinta (11). O diálogo mostra que a penalidade foi assinalada pelo bandeirinha Felipe Alan Costa de Oliveira, já que o árbitro Ramon Abatti Abel não havia interpretado o lance como faltoso.

"Bola, bola, bola", disse o juiz mandando o jogo seguir.



"Para mim, foi falta. Para mim, é pênalti. Acho que está dentro da área. Minha dúvida é só se é dentro ou fora, pra mim é dentro, em cima da linha", recomendou o assistente.

Ramon Abatti Abel, então, atendeu a solicitação do bandeirinha e marcou pênalti para o Glorioso. O VAR, comandado por Igor Junio Benevenuto, confirmou que a falta foi em cima da linha da grande área.

"O jogador de preto está sobre a linha, a perna do atacante sobre a linha. Contato faltoso, sobre a linha. A falta foi sobre a linha. Penalidade confirmada. Defensor só atinge as pernas do atacante", observa o árbitro de vídeo.

Na cobrança, Eduardo bateu para fora, sentiu um incômodo na coxa direita e foi substituído por Tchê Tchê. Poucos minutos depois, aos 17 da segunda etapa, o camisa 6 fez boa jogada, finalizou, e, no rebote do goleiro, Savarino fez o gol da partida.

O resultado colocou o Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos - mesma pontuação do Palmeiras, segundo colocado. Na próxima rodada, inclusive, as equipes irão se enfrentar no Nilton Santos, quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília).