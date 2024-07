Pelo Botafogo, Di Plácido entrou em campo 50 vezes, fez um gol e deu seis assistências - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 12/07/2024 18:17 | Atualizado 12/07/2024 18:20

O Sport acertou a contratação do lateral-direito Di Plácido para a sequência da temporada. O argentino, que vestiu a camisa do Botafogo em 2023, chegará por empréstimo junto ao Lanús (ARG) por um ano com opção de compra. As informações são do jornalista César Luis Merlo.