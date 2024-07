Jefferson Savarino fez sete gols pelo Botafogo em 2024 - Vitor Silva / Botafogo

Jefferson Savarino fez sete gols pelo Botafogo em 2024Vitor Silva / Botafogo

Publicado 12/07/2024 08:23

Rio - Decisivo no triunfo sobre o Vitória por 1 a 0, que recolocou o Botafogo na liderança do Brasileiro, o atacante Jefferson Savarino, de 27 anos, igualou uma marca importante na sua carreira. Com sete gols no ano, ele já tem o mesmo número de bolas nas redes da temporada de 2021, quando defendeu o Atlético-MG.

Naquele ano, o venezuelano fez parte do elenco do Galo, que viveu uma temporada histórica, conquistando o Brasileiro e encerrando um jejum de 51 anos, além de levantar a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro. Savarino fez sete gols em 40 jogos.



Em 2024, o atacante, de 27 anos, alcançou o mesmo número de gols em 14 partidas a menos que naquele ano. Porém, em relação a assistências, Savarino anotou cinco, contra nove naquela temporada gloriosa pelo Atlético-MG.



Apesar de 2021 ter sido o ano mais vitorioso do venezuelano pelo Atlético-MG, Jefferson Savarino teve uma temporada com mais gols no futebol brasileiro. Em 2020, em seu primeiro ano pelo o clube mineiro entrou em campo em 43 jogos, fez dez gols e deu oito assistências.