Flamengo tropeçou no Maracanã pela segunda vez seguida, agora contra o FortalezaDivulgação/Flamengo

Publicado 11/07/2024 21:59

fotogaleria Rio - O Flamengo sofreu seu segundo tropeço seguido no Maracanã. Após empatar com o Cuiabá, o Rubro-Negro foi derrotado por 2 a 1 pelo Fortaleza, na noite desta quinta-feira (11), e deixou escapar a liderança do Brasileirão. Pedro, de pênalti, fez o único gol do Fla. Já os cearenses marcaram no erro de Wesley, que fez contra, e com Lucero, no segundo tempo.

Com a derrota, o Flamengo estacionou nos 31 pontos e foi ultrapassado pelo Palmeiras, que chegou a 33, e pelo Botafogo, que também tem 33 e assumiu a liderança . Agora, o clube da Gávea terá um intervalo de mais de uma semana até seu próximo compromisso. O time de Tite volta a campo somente no próximo dia 20, às 16h (de Brasília), contra o Criciúma, no Maracanã.

As duas equipes fizeram um primeiro tempo agitado no Maracanã. O Flamengo, dono da casa, tentou impor ritmo forte logo de cara e quase abriu o placar nos primeiros minutos em boa chance de Pedro, mas foi o time cearense que inaugurou o marcador. O Rubro-Negro pagou caro pelo erro individual de Wesley, que errou ao desviar cobrança de escanteio no primeiro pau e desviou direto para o gol de Rossi, com apenas 10 minutos de jogo.

Mesmo após o balde de água fria, o Flamengo seguiu mandando no jogo e criando boas chances. Prova disso é que o time carioca tinha 11 finalizações contra nenhuma do Fortaleza, que jogava de forma reativa e foi premiado com o gol contra, no momento em que Pedro foi derrubado na área por Pedro Augusto. Na cobrança do pênalti, o próprio camisa 9 deslocou o goleiro dos nordestinos e levou o Rubro-Negro com o empate para o vestiário.

No retorno para o segundo tempo, o cenário foi diferente. O Flamengo voltou desconcentrado e dando espaços na marcação para o Fortaleza explorar as escapadas pelo lado esquerdo de Breno Lopes e Pochettino, que conseguiram criar grandes oportunidades. Em uma delas, aos 17 minutos, o argentino tocou na entrada da área para Lucero, que chegou batendo e colocou o Leão novamente à frente no marcador.

Atrás no placar novamente, o Flamengo tentou se reconectar no jogo com as mudanças no ataque, mas pouco criou durante toda segunda etapa. O único perigo que o time de Tite conseguiu levar ao gol do Fortaleza foi aos 28 minutos, quando o jovem Matheus Gonçalves balançou a marcação no lado direito e soltou uma bomba, mas João Ricardo fez boa defesa. No rebote, o goleiro do Leão brilhou novamente em chute de Gerson.

Já no fim, Gabigol conseguiu marcar após cruzamento de Matheus Gonçalves e desvio de Carlinhos no primeiro pau. Porém, a arbitragem assinalou impedimento, confirmando a derrota rubro-negra no Maracanã.

FLAMENGO X FORTALEZA

Local: Maracanã

Árbitra: Edina Alves Batista

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Maíra Mastella Moreira

FLAMENGO: Rossi, Wesley, David Luiz (Léo Pereira), Fabrício Bruno (Léo Ortiz) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan (Gabigol) e Gerson; Luiz Araújo (Carlinhos), Matheus Gonçalves e Pedro. Técnico: Tite.

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Brítez, Cardona e Felipe Jonatan (Bruno Pacheco); Hércules, Pedro Augusto e Pochettino (Lucas Sasha); Yago Pikachu, Breno Lopes (Moisés) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Gols: FLA - Pedro (38'/1ºT); FOR - Wesley (contra - 10'/1ºT) e Lucero (17'/2ºT)

Cartões amarelos: FLA - Allan; FOR - Cardona