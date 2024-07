Uruguai disputará o terceiro lugar contra o Canadá - Juan Mabromata / AFP

Publicado 11/07/2024 08:30 | Atualizado 11/07/2024 09:32

Rio - Líder do Brasileirão, o Flamengo se prepara para o último compromisso antes do retorno do quarteto uruguaio. Apesar da eliminação na semifinal diante da Colômbia , nesta quarta-feira (10), o Uruguai ainda disputará o terceiro lugar contra o Canadá, no sábado (13). Dono do melhor aproveitamento durante a Copa América, o Rubro-Negro defende a liderança e vive a expectativa pelo retorno dos jogadores.

O Flamengo acompanhou de perto a situação dos jogadores durante a Copa América. O lateral-esquerdo Matías Viña, que disputou os quatro primeiros jogos, foi poupado da semifinal diante da Colômbia após apresentar sinais de desgaste, e era o motivo de preocupação por parte do time carioca. Já os demais jogadores estavam bem. De la Cruz, por sua vez, está suspenso da disputa pelo terceiro lugar.

O Flamengo terá o retorno do quarteto no próximo compromisso. Após o jogo contra o Fortaleza, nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Maracanã, o Rubro-Negro volta a campo somente no dia 20, contra o Criciúma, em Brasília. O motivo é o adiamento da partida contra o Internacional. Sendo assim, os uruguaios terão tempo de descanso antes de ficarem à disposição da comissão técnica de Tite.

Por conta da Copa América, o Flamengo sofreu cinco baixas no elenco. O volante Pulgar, convocado pelo Chile, foi o único que retornou com antecedência após a eliminação da seleção chilena. Já os laterais Varela e Viña e os meias De la Cruz e Arrascaeta foram até a fase final com o Uruguai, que caiu na semifinal e disputará o terceiro lugar com o Canadá. Colômbia e Argentina decidem o título no domingo (14).