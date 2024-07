Claudinho está mais perto de atuar pelo Flamengo - Divulgação / Zenit

Publicado 10/07/2024 14:26

Rio - O Flamengo está mais perto do que nunca de acertar a contratação de Claudinho. O Zenit, da Rússia, topou vender o apoiador por algo em torno de 18 milhões de euros (cerca de R$ 108 milhões). Com isso, o Rubro-Negro discute com a equipe russa as condições do pagamento do valor.

O clube carioca monitora Claudinho há algumas temporadas, mas o Zenit sempre fez jogo duro. No entanto, desta vez, a equipe russa se mostrou mais inclinada a aceitar uma negociação. A proposta do Flamengo pelo apoiador é de cinco anos de contrato.



Além do apoiador, o Flamengo negocia a contratação por empréstimo do volante Marcos Antônio, que pertence a Lazio. Em relação a Lucas Paquetá, o West Ham vem dificultando as conversas e a negociação esfriou.



Formado na base do Corinthians, Claudinho se destacou no futebol brasileiro em 2019 defendendo o Bragantino. Seu melhor momento foi no ano posterior, pelo próprio clube paulista, quando atuou em 50 jogos, fez 20 gols e deu seis assistências. Em 2021, o apoiador se transferiu para o Zenit.