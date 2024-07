Varela, Viña, De La Cruz e Arrascaeta representam o Uruguai na Copa América - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 10/07/2024 14:46

Rio - O torcedor do Flamengo terá que esperar, no mínimo, até a próxima semana para ver os uruguaios do clube novamente em campo com a camisa rubro-negra. Mesmo se a seleção de Marcelo Bielsa for eliminada nesta quarta (10) pela Colômbia, na semifinal da Copa América, Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Viña seguirão nos Estados Unidos para a disputa de terceiro lugar, contra o Canadá, no sábado (13), às 21h (de Brasília), em Charlotte.

Em caso de vitória sobre os colombianos, o retorno será adiado em 24 horas. A decisão será no domingo (14), contra a Argentina, às 21h (de Brasília), em Miami.

Com isso, a tendência é que o quarteto só volte a participar dos treinos do Flamengo na segunda (15) ou na terça (16), no Ninho do Urubu. Como o jogo com o Inter ainda não tem data, a próxima partida será no dia 20, contra o Criciúma, no Maracanã, e os uruguaios poderão ir a campo, se a comissão técnica assim desejar.

O Flamengo atingirá nove jogos do Campeonato Brasileiro sem poder contar com os jogadores do Uruguai. Pulgar, que defendeu o Chile e foi eliminado na fase de grupos, perdeu seis partidas. Mesmo assim, o Rubro-Negro conseguiu um bom aproveitamento no período e é o líder da competição, com 31 pontos.