Werton, atacante do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 09/07/2024 22:13

Rio - O Flamengo encaminhou a saída de Werton para o Leixões, de Portugal. O Rubro-Negro receberá um milhão de euros (quase R$ 5,9 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos do jogador e mantém 30% em venda futura. O jogador, por sua vez, assinará um contrato válido por quatro temporadas.

O acordo entre as partes prevê que o atleta permaneça no clube até a partida contra Fortaleza, que acontecerá nesta quinta-feira, às 20h, pelo Brasileirão. A informação foi dada primeiro pelo jornalista Venê Casagrande.

Werton, de 20 anos, é cria das categorias de base do Fla e, no momento, está integrado ao time profissional. Ele, inclusive, entrou em campo em dois dos últimos três jogos do Rubro-Negro na temporada, contra Cruzeiro e Cuiabá.