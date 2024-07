Matheus Gonçalves tem pouco espaço com Tite - Divulgação / Flamengo

Matheus Gonçalves tem pouco espaço com TiteDivulgação / Flamengo

Publicado 10/07/2024 19:01

será titular pela primeira vez na temporada no lugar de Bruno Henrique, que sofreu entorse no tornozelo direito. Rio - Matheus Gonçalves será a grande novidade do Flamengo para enfrentar o Fortaleza, nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Maracanã. O garoto de 18 anos

levou a melhor na concorrência com Lorran, Victor Hugo e Werton e ganhou a preferência do técnico Tite. Uma possível entrada de Gabigol ou Carlinhos, com a mudança de um esquema tático, foi descartada pelo técnico, mas o camisa 99 ficará como opção no banco após ser afastado dos últimos jogos. O camisa 17e ganhou a preferência do técnico Tite. Uma possível entrada de Gabigol ou Carlinhos, com a mudança de um esquema tático, foi descartada pelo técnico, mas

O provável time do Flamengo para enfrentar o Fortaleza tem Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, Pulgar e Gerson; Luiz Araújo, Matheus Gonçalves e Pedro.

O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro com 31 pontos, um a mais que Botafogo e Palmeiras. Uma vitória no Maracanã mantém o Rubro-Negro na ponta da tabela.