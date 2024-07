Bruno Henrique sofreu uma entorse no tornozelo direito contra o Cuiabá - ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 08/07/2024 18:45

Ele deixou o gramado ainda no primeiro tempo, aos 37 minutos. Após a partida, Bruno Henrique iniciou o tratamento, realizou exame e não teve fratura detectada.



Além do camisa 27, outro desfalque será Everton Cebolinha. O jogador, que é ausência desde a vitória sobre o Bahia, quando sofreu uma lesão no quadril , continuará de fora. A tendência é de que ele retorne somente na partida diante do Criciúma, no dia 20.