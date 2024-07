Flamengo recebeu o Cuiabá no Maracanã pela 15ª rodada do Brasileirão - Divulgação/Cuiabá

Publicado 06/07/2024 22:00

Rio - Em uma noite pouco inspirada mesmo com o Maracanã lotado, o Flamengo acabou tropeçando no Cuiabá e ficou somente no empate em 1 a 1 pelo duelo da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (6). A partida foi marcada por alto volume da equipe comandada por Tite, que acabou levando um gol cedo e precisou correr atrás do resultado para salvar a liderança. Derik Lacerda marcou para o Dourado, e Pedro, já na segunda etapa, deu números finais ao placar.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 31 pontos na tabela de classificação e não pode ser ultrapassado nesta rodada. O próximo compromisso será na quinta-feira (11), contra o Fortaleza, às 20h, novamente no Maracanã.

O jogo

O início de partida foi de um sufoco rubro-negro no Maracanã, com boas jogadas envolvendo o trio de ataque formado por Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. O goleiro Walter salvou o Cuiabá logo no primeiro ataque e a equipe do Centro-Oeste, que soube suportar, saiu cedo para golpear e abrir o placar aos cinco minutos. Derik Lacerda arrancou pelo meio, ninguém pressionou e ele finalizou da entrada da área. A bola desviou em David Luiz e enganou Rossi.



Sair atrás do marcador frustrou os planos de Tite, que teve de reorganizar a equipe para enfrentar um muro no sistema defensivo. O Flamengo buscou ataques com Gerson e Allan jogando entre as linhas do Dourado e de olho nos espaços pelos lados. A situação, no entanto, ficou mais complicada após lesão de Bruno Henrique, que sofreu entorse no tornozelo direito - Lorran foi a campo em seu lugar.



Do outro lado, o Cuiabá se preparou para contra-atacar e levou muito perigo nas últimas movimentações da primeira etapa. Isidro Pitta, artilheiro da equipe no ano, perdeu cara a cara com Rossi o gol que complicaria muito a vida do Flamengo.

O artilheiro aparece

Se está ruim no toque de bola, que busque então a referência na área. Assim o Flamengo chegou ao empate no Maracanã. Aos 14 minutos do segundo tempo, Ayrton Lucas recebeu pela esquerda e achou lindo cruzamento para Pedro, que ganhou no alto e cabeceou firme para deixar tudo igual.



O Flamengo foi todo ataque e rondou muito a área do Cuiabá ao longo do segundo tempo, mas esbarrou em uma defesa bem postada. Tite tentou soluções para dar sangue novo ao time e corrigir questões de posicionamento - duas ações curiosas foram saídas de Lorran e Werton, que entraram no decorrer da partida, sendo o segundo já depois do intervalo.



Não faltou luta, mas faltaram oportunidades claras para Rubro-Negro virar o jogo. O empate foi concretizado ao apito final do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima.



Ficha técnica



Flamengo 1 x 1 Cuiabá



Local: Maracanã

Data e hora: 6/7 (sábado), às 20h (de Brasília)

Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha e Eduardo Gonçalves da Cruz



Gols: Pedro 14'/2ºT (FLA); Derik Lacerda 5'/2ºT (CUI)



Cartões amarelos: Pedro (FLA); Ramon e Derik Lacerda (CUI)



FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan (Werton (Matheus Gonçalves)), Erick Pulgar e Gerson; Luiz Araújo, Bruno Henrique (Lorran (Carlinhos)) e Pedro. Técnico: Tite.



CUIABÁ: Walter; Rikelme (Bruno Alves), Marllon, Alan Empereur e Ramon; Fernando Sobral, Lucas Mineiro e Denílson (Guilherme Madruga); Derik Lacerda (Clayson), Jonathan Cafu (Eliel) e Isidro Pitta. Técnico: Petit.