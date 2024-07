Luiz Araújo, do Flamengo, em ação no empate com o Cuiabá - Divulgação/Cuiabá

Luiz Araújo, do Flamengo, em ação no empate com o CuiabáDivulgação/Cuiabá

Publicado 06/07/2024 22:29

Rio - Na noite deste sábado (6), o Flamengo ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Cuiabá no Maracanã pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Derik Lacerda marcou para o Dourado no início do jogo, e Pedro, já no segundo tempo, deixou tudo igual. Veja abaixo os melhores momentos da partida.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 31 pontos na tabela de classificação e não pode ser ultrapassado nesta rodada. O próximo compromisso será na quinta-feira (11), contra o Fortaleza, às 20h, novamente no Maracanã.