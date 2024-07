Pedro deve voltar ao time titular do Flamengo contra o Cuiabá - Gilvan de Souza / Flamengo

Pedro deve voltar ao time titular do Flamengo contra o CuiabáGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 05/07/2024 16:00

o jogo diante o Atlético-MG, na última quarta-feira (3), no banco de reservas, o atacante Pedro deve retornar ao time titular do Flamengo contra o Cuiabá, no próximo sábado (6). Segundo o "Coluna do Fla", o centroavante trabalhou normalmente com o elenco rubro-negro após a última partida e não tem problemas para estar entre os titulares no compromisso deste fim de semana. Rio - Após iniciarno banco de reservas, o atacante Pedro deve retornar ao time titular docontra o Cuiabá, no próximo sábado (6). Segundo o "Coluna do Fla", o centroavante trabalhou normalmente com o elenco rubro-negro após a última partida e não tem problemas para estar entre os titulares no compromisso deste fim de semana.

Pedro iniciou no banco contra o Atlético-MG por causa de um desgaste muscular. A avaliação do departamento médico do Flamengo indicou que, caso o atacante jogasse por muito tempo contra o Galo, teria uma chance elevada de sofrer uma lesão.

Com isso, Pedro deu lugar a Carlinhos, que ganhou a oportunidade como titular e fez um dos quatro gols do Flamengo na partida. O camisa 9, porém, entrou na etapa complementar e deu a assistência para o segundo tento de Bruno Henrique no jogo.

Outra expectativa é o retorno de Igor Jesus aos gramados. O volante se recuperou de uma lesão no tornozelo esquerdo, treinou normalmente com o elenco do Flamengo e está à disposição de Tite para o duelo contra o Cuiabá.

O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, e busca a vitória sobre o Cuiabá para se distanciar ainda mais dos concorrentes. Já o Dourado ocupa a 15ª colocação, com 13 pontos, e quer triunfar sobre o Rubro-Negro para fugir da zona de rebaixamento.