Publicado 05/07/2024 10:03

Rio - A postura de Gerson no vestiário do Flamengo antes da vitória por 4 a 2 sobre o Atlético-MG, na última quarta-feira (3), na Arena MRV, chamou atenção. Antes da tradicional corrente de oração, o capitão rubro-negro motivou seus companheiros relembrando a última partida contra o Galo, no ano passado, quando Paulinho pisou no escudo do time carioca e mandou a torcida calar a boca no Maracanã.

"Os caras foram na nossa casa, tiraram nossa chance de título, pisaram no nosso escudo e mandaram nossa torcida calar a boca. Isso aí eu não aceito!"



"Os caras foram na nossa casa e tiraram a nossa chance de título. Fizeram gol e pisaram no nosso escudo. Mandou a nossa torcida calar a boca e desrespeitou a gente. Isso eu não aceito. Não aceito que ninguém vá na nossa casa e nos desrespeite. Hoje vamos fazer um grande jogo. Respeitando eles, mas dividindo forte para caralh*. Nós vamos mostrar para eles o que é educação. Nós vamos educar eles jogando bola. Vamos fazer um grande jogo", disse o camisa 8 na preleção, em imagens captadas pela FlaTV.

Na ocasião, Flamengo e Atlético-MG ainda sonhavam com o título do Brasileirão, que mais tarde foi conquistado pelo Palmeiras. O Galo foi soberano na partida e venceu por 3 a 0, fazendo o Rubro-Negro praticamente dar adeus à disputa.

Na quarta, Ayrton Lucas devolveu a provocação ao marcar o terceiro gol do Flamengo. O lateral não pisou no escudo do Galo, mas pediu silêncio aos torcedores na Arena MRV.

Com a vitória, o Flamengo se manteve na liderança do Brasileirão, com 30 pontos. O Rubro-Negro volta a campo no sábado (6), às 20h (de Brasília), contra o Cuiabá, no Maracanã.