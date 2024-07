Lorran foi o grande destaque da vitória do Flamengo sobre o Corinthians - Gilvan de Souza / Flamengo

Lorran foi o grande destaque da vitória do Flamengo sobre o CorinthiansGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/07/2024 19:42

Rio - O Flamengo encaminhou a renovação com o meia Lorran, de 17 anos, pelas próximas cinco temporadas. O jovem assinará o novo vínculo nos próximos dias e passará a ter uma multa rescisória na casa dos R$ 300 milhões. O "ge" foi o primeiro a informar sobre o acerto.

A renovação de Lorran acontece em um momento de ascensão do garoto. Recentemente, ele recebeu sondagens de alguns times da Europa e Flamengo optou por se resguardar aumentando a multa. Porém, a intenção não é negociá-lo na próxima janela.

Lorran vem sendo peça importante para o Flamengo neste período de Copa América. Sem Arrascaeta, que serve à seleção do Uruguai, o camisa 19 tem feito a função de meia na equipe de Tite e atuou em todas as sete partidas desde que o ídolo rubro-negro ficou indisponível para o clube.

Após iniciar o jogo contra o Atlético-MG no banco, Lorran deve voltar ao time titular contra o Cuiabá, no sábado (6), às 20h, no Maracanã. A tendência é que Tite poupe alguns jogadores que sofrem com desgaste físico, mas o martelo ainda não está batido.