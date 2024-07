Walter Casagrande opinou sobre contratação de Paquetá - Reprodução/Grupo Globo

Publicado 04/07/2024 15:30

Rio - O ex-atacante da seleção brasileira, Walter Casagrande, elogiou bastante o atual momento do Flamengo, sob o comando de Tite. No entanto, o ex-comentarista da Rede Globo mostrou preocupação com o retorno dos jogadores uruguaios que estão na Copa América e principalmente com a possível contratação de Lucas Paquetá.

"'Flamengo está dando show. Precisa de mais alguém?': "O Flamengo precisava de uma organização e está organizado. Jogou muito melhor que o Atlético-MG, merece estar na liderança. Está tudo certinho, Flamengo está jogando bem, ganhou fora dando show", afirmou em participação no "UOL News Esporte".



Casão reforçou que o Flamengo pode ter problemas em mudar a formação dos últimos jogos e reforçou o encaixe que a equipe atual de Tite vem tendo na temporada.



"Pode ser um tiro no pé, não esses jogadores da Copa América, eles vão voltar, vão disputar posição, mas vão quebrar um ritmo que está sendo muito bem feito. Agora, a contratação do Paquetá vai ser uma gota a mais numa coisa que já está apertadinho de grandes jogadores", disse.