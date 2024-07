Flamengo reclamou de pênalti não marcado em Pulgar - Reprodução

Flamengo reclamou de pênalti não marcado em PulgarReprodução

Publicado 04/07/2024 10:49 | Atualizado 04/07/2024 10:53

Rio - A arbitragem gerou polêmica mais uma vez no Brasileirão. Apesar da vitória tranquila sobre o Atlético-MG por 4 a 2, nesta quarta-feira (3), na Arena MRV, em Belo Horizonte, o Flamengo deixou o campo na bronca por um possível pênalti não marcado. A CBF divulgou o áudio do VAR nesta quinta-feira (4). No lance, os assistentes interpretaram como lance normal.

O lance ocorreu aos 41 minutos do segundo. O volante Pulgar, do Flamengo, disputou bola com Otávio, do Atlético-MG, dentro da área, quando sofre uma "rasteira". O árbitro, no entanto, entendeu que não houve impacto e não marcou nada, enquanto os assistentes alegaram que foi uma disputa normal e sem infração do defensor atleticano.

"A disputa é na bola e o pé enrosca. O pé dele (Pulgar) passa por cima enroscado no cara (Otávio). Ele não puxa. O defensor está no movimento normal da corrida. Não há infração. Pode seguir", disse o assistente de árbitro de vídeo Rodrigo D'Alonso Ferreira.

Já outros dois lances geraram polêmica. O primeiro aconteceu aos oito minutos do segundo tempo, quando o volante Allan, do Flamengo, derrubou o atacante Vargas, do Atlético-MG, na área. O defensor rubro-negro foi disputar uma bola na área, mas acertou o adversário. O árbitro Ramon Abatti Abel, inicialmente, mandou seguir, mas foi recomendado a revisão.

"A bola está dominada e escapa dele (Vargas). Ele vem para trás, e o jogador (Allan) encosta na bola e depois pega o pé dele. Ramon (Abatti Abel), eu vou recomendar revisão para possível penal porque o contato dele com a bola é mínimo", disse Rodrigo D'Alonso Ferreira.

Após mudar de ideia e assinalar pênalti, Hulk converteu e descontou para o Atlético-MG, que perdia por 3 a 0. Em seguida, o volante Rômulo foi expulso e esfriou uma possível reação atleticana. A expulsão gerou reclamação do time mineiro, mas a arbitragem, de forma unânime, concordou com a expulsão e interpretou como "entrada temerária".

"Para mim, claramente dá com a trava no peito do pé pega com intensidade média", disse o árbitro Ramon Abatti Abel.

"Realmente ele dá uma entrada temerária. O contato é mínimo no pé do jogador, mas a forma com que ele vem...", completou o assistente de vídeo Rodrigo D'Alonso Ferreira.

Com a vitória sobre o Atlético-MG, o Flamengo se isolou na liderança do Brasileirão com 30 pontos e vai dormir no topo por mais uma rodada. O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado (6), às 20h (de Brasília), contra o Cuiabá, no Maracanã, pela 15ª rodada do campeonato.