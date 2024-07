Belo Horizonte brilhou na vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG - Gilvan de Souza/Flamengo

Belo Horizonte brilhou na vitória do Flamengo sobre o Atlético-MGGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/07/2024 23:54

Belo Horizonte - Bruno Henrique deu destaque para a força mental do grupo ao analisar a vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG por 4 a 2 , nesta quarta-feira (3), pela 14ª rodada do Brasileirão. O atacante disse que é difícil atuar na Arena MRV e pontou que o time não se deixou desestabilizar pela festa da torcida do Galo.

"Só mostra a força do nosso grupo, todo mundo que entra está empenhado para fazer um grande papel. O professor nos orientou bem. Jogar aqui é muito difícil, a massa atleticana empurra, faz a festa para o Atlético fazer um grande jogo. O mais importante foi o nosso mental, não deixar o público desestabilizar a gente mentalmente. A gente foi muito forte mentalmente. Conseguimos fazer os gols na hora certa, fazer um grande jogo e sair com essa grande vitória", disse o camisa 27, à TV Globo.

O atacante, aliás, anotou dois gols na partida desta quarta-feira. O primeiro veio numa jogada de bola parada, logo aos 14 minutos do primeiro tempo. Na entrevista, Bruno Henrique lembrou da importância de sair na frente no placar e da força do Flamengo na bola parada.



"O professor sempre pede para a gente sair na frente, porque temos uma probabilidade muito grande de vencer o jogo. Quando saímos na frente, a gente consegue desempenhar melhor dentro de campo. Então, conseguimos sair na frente mais uma vez numa bola parada. Estamos cada vez mais aprimorando. Depois, conseguimos controlar o jogo e fazer os (outros) gols", finalizou Bruno Henrique.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 30 pontos e segue na ponta da tabela. A equipe de Tite volta a campo no próximo sábado, às 20h, para enfrentar o Cuiabá no Maracanã. A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.