Partida entre Flamengo e Cuiabá acontecerá às 20h do próximo sábado (6)Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/07/2024 12:35

Rio - A CBF confirmou nesta quarta-feira (3) que o jogo entre Flamengo e Cuiabá, no próximo sábado (6), terá um novo horário. A partida, que inicialmente aconteceria às 21h, agora iniciará às 20h. O principal motivo dessa alteração é a definição do horário do próximo jogo da Seleção na Copa América.

Após o empate com a Colômbia na última terça (2), o Brasil se classificou para às quartas de finais na segunda colocação do grupo D e, com isso, enfrentará o Uruguai, no sábado (6), às 22h (horário de Brasília). Para não conflitar com o jogo, a CBF preferiu alterar o horário do jogo do Flamengo.

A partida do Rubro-Negro contra o Cuiabá não será a única da 15ª rodada que sofreu uma alteração no horário de início. O jogo entre São Paulo e Bragantino teve a mesma mudança que o jogo do Flamengo: a partida, que começaria às 21h, agora iniciará às 20h.

Antes da partida contra o Cuiabá, o Flamengo entrará em campo nesta quarta-feira (3), às 21h30, contra o Atlético-MG, na Arena MRV. O Rubro-Negro é o líder do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos, enquanto o Galo ocupa a 11ª colocação, com 18 pontos.