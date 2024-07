David Luiz pode deixar o Flamengo de graça - Gilvan de Souza /CRF

Publicado 03/07/2024 11:25 | Atualizado 03/07/2024 11:28

Rio - O zagueiro David Luiz, de 37 anos, está vivendo uma volta por cima na temporada de 2024. Titular de Tite em seis dos últimos sete jogos do Brasileiro, o defensor entrou na sua reta final de contrato com o Flamengo e pode deixar o clube carioca de graça no fim do ano.

A situação de David Luiz é indefinida. O zagueiro vinha em baixa e sua continuidade no elenco neste ano só aconteceu por conta de Tite, que confia no defensor e decidiu mantê-lo após uma temporada ruim no ano passado.



O veterano começou o ano com poucas oportunidades, mas tudo mudou após a lesão de Léo Pereira e a indefinição sobre a permanência de Fabrício Bruno. O zagueiro ganhou oportunidades, foi bem e tomou a posição de titular. Com isso, Léo Pereira e Léo Ortiz ficaram com opção no banco de reservas.



Em apenas 15 jogos, David Luiz já vive a temporada mais artilheira com a camisa do Flamengo. Ele fez dois gols no ano. No clube desde 2021, o zagueiro conquistou uma Libertadores, uma Copa do Brasil e um Carioca.