Flamengo renovou contrato com a Adidas recentementeMarcelo Cortes /CRF

Publicado 02/07/2024 09:54

Rio - O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, em reunião na noite da última segunda-feira (1º), os modelos de uniforme que serão utilizados pelo clube em 2025. Dos 235 conselheiros presentes, apenas 16 votaram contra as novas vestimentas e um se absteve.

Na camisa rubro-negra, as listras serão médias e as mangas pretas, a exemplo do modelo atual. Além disso, o símbolo da adidas e o CRF serão maiores do que o normal, vazando para as faixas de cima e de baixo, seguindo o padrão adotado pela Adidas em clubes e seleções europeias.

Para o segundo uniforme, tradicionalmente branco, a Adidas apostou em detalhes em preto e vermelho na manga, simulando as asas de um urubu. O desenho também estará nas laterais, descendo da manga para o short.

O uniforme que sofrerá a mudança mais drástica será o número três. O preto atual dará lugar à cor creme, com o símbolo do remo do Flamengo ao lado de um retrô da Adidas, conhecido como “Adidas Originals”. Haverá também listras rubro-negras nos ombros e outros detalhes em dourado.

Os modelos aprovados devem ser adotados no início de 2025 e serão utilizados no Super Mundial de Clubes da Fifa, em julho.